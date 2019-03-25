Рогозин назвал стоимость строительства космодрома «Восточный»

В строительство космодрома «Восточный» в Амурской области было вложено более 90 млрд рублей, сообщил журналистам гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Было потрачено 91,9 млрд рублей, сумма необработанных авансов — 25,2 млрд, то есть то, на что бумаг нет», — сказал Рогозин. Он добавил, что расчетная стоимость строительства второго стартового стола под ракету «Ангара» составляет 39 млрд рублей, передает ТАСС.

По словам Рогозина, утверждения о том, что на данный момент построено 25% космодрома, не соответствуют действительности: «Космодром построен. Просто он не может быть принят в эксплуатацию, потому что не хватает финансовой отчетности». «Когда мы говорим, что из 19 объектов первой очереди завершено и принято в эксплуатацию пять, то эти пять — это самые крупные объекты. Это стартовый стол, техкомплекс, а остальные 14 объектов — это небольшие и второстепенные объекты, котлован, например, небольшой для слива. По некоторым из них нет просто отчетной документации, а некоторые действительно брошены Спецстроем, и по ним идут судебные разбирательства с целью вернуть деньги и достроить», — пояснил Рогозин.