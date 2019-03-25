Виктор Шендерович о выборочном склерозе

Юбилеи тех массовых смертоубийств мы забыли отметить, не правда ли?

Про «бомбежки НАТО» — вспомнили. Это нас хлебом не корми...

По аналогии аукнулся намертво вбитый в голову мем про «расстрел российского парламента» в октябре 1993-го.

Тоже — работал себе российский парламент, и вдруг приехали ельцинские танки и расстреляли юную демократию!

Не было, стало быть, ни баркашевцев, зиговавших у Белого дома, ни полковника Терехова, пролившего в Москве первую кровь… Не было расстрелянных воронежских милиционеров, не было приднестровских снайперов и складов оружия в Белом доме, не было Хасбулатова, пытавшегося поднять авиацию, чтобы бомбить Кремль, не было вооруженных погромщиков и штурма Останкино, не было Москвы, опустевшей, стоящей на пороге полноценной гражданской войны…

Ничего этого не было?

Все это мне — показалось?