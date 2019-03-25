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Виктор Шендерович о выборочном склерозе

25.03.2019

«Двадцать лет назад войска НАТО начали бомбежки Югославии». Ага. Стало быть, жила-была Югославия, и вдруг прилетели злые бомбардировщики НАТО. А до того не было ни геноцида в Сребренице, ни авиации и артиллерии Милошевича, работавших по площадям в самом буквальном смысле: по площадям городов… 

Юбилеи тех массовых смертоубийств мы забыли отметить, не правда ли?
Про «бомбежки НАТО» — вспомнили. Это нас хлебом не корми...

По аналогии аукнулся намертво вбитый в голову мем про «расстрел российского парламента» в октябре 1993-го. 
Тоже — работал себе российский парламент, и вдруг приехали ельцинские танки и расстреляли юную демократию! 
Не было, стало быть, ни баркашевцев, зиговавших у Белого дома, ни полковника Терехова, пролившего в Москве первую кровь… Не было расстрелянных воронежских милиционеров, не было приднестровских снайперов и складов оружия в Белом доме, не было Хасбулатова, пытавшегося поднять авиацию, чтобы бомбить Кремль, не было вооруженных погромщиков и штурма Останкино, не было Москвы, опустевшей, стоящей на пороге полноценной гражданской войны… 
Ничего этого не было? 
Все это мне — показалось?

Привет вам, склеротики. 
Выборочный, надо заметить, склероз. Очень точно сориентированный в политическом пространстве.

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