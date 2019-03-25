Леонид Волков о Вмешательстве, Влиянии и Сговоре в «российском деле»

Вижу по комментариям, что в головах огромная путаница. А сейчас она еще и будет нарастать, потому что с наступлением утра расчехлятся Scheissmaschinen того позорища, что по недоразумению называется «российской дипломатией», и кого-то еще запутают.

Есть три не связанных, вообще говоря, между собой штуки.

Штука 1. Россия была заинтересована в победе Трампа (или даже точнее: заинтересована в поражении Хиллари) и что-то для этого пыталась сделать с выборами президента США в 2016 году. Хакеры в погонах ломали почты, пригожинские утырки писали посты, уж кто что умеет. Назовем эту штуку «Вмешательство» (meddling).

Штука 2. Эти действия как-то драматически повлияли на исход выборов, привели к внезапной (для всех, для Кремля тоже) победе Трампа, шокировав политический истеблишмент США и всего мира. Назовем эту штуку «Влияние» (influence).

Штука 3. Об этих действиях Россия и штаб Трампа каким-то образом (через Манафорта—Дерипаску—Приходько, через Коэна—Весельницкую, через тайные знаки на стенах гостиничного номера в московском Ритц-Карлтоне или еще как-то) сносились, договаривались, координировали их. Эта штука называется «Сговор» (collusion).

Так вот, объективно наблюдаемая картина мира заключается в том, что Вмешательство имело место. Собрано и представлено urbi et orbi достаточно доказательств того, что ГРУшные хакеры взламывали почту несчастного идиота Джона Подесты (которого не учили не кликать на фишинговые ссылки), причем делали это весьма бездарно и по-детски спалились на неправильном использовании сокращателя ссылок; что пригожинские анацефалы активно пытались что-то спамить и рекламировать (настолько глупо, топорно и бессмысленно, что обсуждение этого кажется еще большей глупостью, чем сам этот троллинг); и так далее.

С точки зрения американского законодательства, Вмешательство является преступлением, за него подвергнуты санкциям (а при случае будут подвергнуты и арестам) группы физических и юридических лиц, включая ГРУшников и пригожинских.

Относительно Влияния есть спор: демократы считают, что Вмешательство оказало Влияние, республиканцы — что нет. Я тут скорее на стороне республиканцев, и много раз уже объяснял почему. (Чтобы опровергнуть, покажите мне одного живого человека, который начитался тролль-комментов на фейсбуке и изменил свои политические взгляды, стал, допустим, из либерала коммунистом или наоборот). Влияние — не юридическая, а моральная категория; даже если бы оно и было, ни к каким импичментам и перевыборам оно не приведет.

Расследование же Мюллера никак не затрагивало вопросы Влияния, а изучало объем и формы Вмешательства, с целью установить, имел ли место Сговор. Насколько Мюллеру удалось установить — не имел. Этот вывод также прекрасно согласуется с объективно наблюдаемой картиной мира, поскольку для Вмешательства и попыток оказать Влияние у Путина было достаточно оснований, и Сговор просто не нужен, чтобы объяснить Вмешательство.

Если бы Сговор был установлен — да, это импичмент и куча всяких прочих юридических последствий. Не установлен — и ладно, едем дальше (хотя американское общественное мнение, конечно, еще годами будет бурлить).

Теперь, следите за руками: все российские пушковы-киселевы-соловьевы-рашитудей сейчас минимум месяц будут исходить слюной (а боты будут эту слюну разносить) вот с каким темником: Так Не Было Ничего! Не Было Сговора! Вы Нас Оклеветали! Какие Нафиг Санкции! Руки Прочь От Честного Бизнесмена Пригожина! И так далее.

То есть займутся суперпривычным делом подмены понятий. Санкции — за Вмешательство (безотносительно его Влияния). Установлено отсутствие Сговора. Но — первый маркер человека, который пишет по кремлевскому темнику, — нам сейчас будут объяснять, что раз Сговора не было — то ничего и не было.

Это не так...