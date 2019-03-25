Кирилл Рогов: Кимченынизация бизнес-климата

Вчера The Bell написал, что Аветисян пытается перенести свой корпоративный спор с Baring в суд Амурской области. Это, в общем, противоречит акционерному соглашению, но когда контрагенты сидят в тюрьме, то какое имеет значение эта смешная бумажка. В докладе «Крепость врастает в землю» мы как раз писали, что наиболее вероятной причиной ареста Калви и его партнеров является разбирательство с Аветисяном в Лондонском суде, и что две главные репрессии против бизнесменов в прошедшем году (второй случай — Магомедовы) связаны с попытками бизнесменов интернационализировать свои бизнес-конфликты.

В случае Калви речь идет о системном предупреждении: попытка апелляции к международному праву, к английскому праву рассматривается как преступление и переход в стан врага. Эту логику рассуждений подтверждают источники The Bell.

Все это не только свидетельствует об очередных системных изменениях в российском бизнес-климате и эскалации изоляционизма, но и вообще о градусе текущих кремлевских умонастроений. Северная Корея гораздо ближе к Кремлю, чем можно думать, глядя на географическую карту.