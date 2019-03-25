Для российских военных могут создать отдельный мобильный оператор

Подконтрольный Министерству обороны оператор «Воентелеком» получил лицензию виртуального оператора (Mobile Virtual Network, MVNO) на пять лет для работы по всей стране. Как пишут «Ведомости», MVNO «Воентелекома» будет работать на сетях Tele2, а целевой абонентской базой станут военные. Основное отличие нового оператора от других — усиленная защищенность сети. Связь предназначена для жителей военных городков и может распространиться на всех военнослужащих в стране, рассказал газете федеральный чиновник.

В марте в России принят закон, ограничивающий использование военнослужащими смартфонов и интернета. Закон запрещает военным и призывникам иметь при себе смартфоны, когда они ведут военные действия, несут боевое дежурство, находятся на территории воинской части и в некоторых других ситуациях. По этому закону им также нельзя писать в интернете об особенностях службы, о бывших сослуживцах и родственниках.