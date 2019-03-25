В Польше задержали экс-совладельца «Зимней вишни»





«Благодаря принятым мерам его местонахождение установлено — Вишневский задержан в Польше, и теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции», —



Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек. В рамках трех уголовных дел к ответственности привлекли 15 человек. Им вменяются такие преступления как, нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности; получение взятки; дача взятки; посредничество во взяточничестве; халатность; растрата; злоупотребление должностными полномочиями; мошенничество. Бывший генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», совладелец торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский задержан в Польше. СК подозревает его в даче взятки.«Благодаря принятым мерам его местонахождение установлено — Вишневский задержан в Польше, и теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции», — сообщили в Следственном комитете.Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек. В рамках трех уголовных дел к ответственности привлекли 15 человек. Им вменяются такие преступления как, нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности; получение взятки; дача взятки; посредничество во взяточничестве; халатность; растрата; злоупотребление должностными полномочиями; мошенничество.

«Следствием выявлены множественные нарушения при строительстве здания и факты пренебрежения правилами пожарной безопасности со стороны владельца комплекса и отдельных его сотрудников. Очевидно, что при проведении проверок и выдаче документов, подтверждающих соответствие реконструированного здания строительным правилам и нормам, сотрудники Госстройнадзора на многое закрыли глаза», — говорят в СК.