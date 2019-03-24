Mюллер не обнаружил сговора команды Трампа с Россией

В докладе спецпрокурора Роберта Мюллера о результатах расследования о возможном вмешательстве России в президентские выборы США 2016 года говорится, что не обнаружено фактов того, что кто-либо сознательно из команды Дональда Трампа сговаривался с Москвой. Как сообщает Reuters, генеральный прокурор Уильям Барр направил резюме выводов из доклада лидерам конгресса и СМИ.

Мюллер также расследовал, препятствовал ли Трамп следствию, но не пришел к окончательному ответу, заявил генеральный прокурор, отмечает AP . Барр сказал, что он и его заместитель Род Розенштейн определили, что доказательств «недостаточно, чтобы установить, что президент препятствовал совершению правосудия».

В то же время Мюллер обратил внимание на «многочисленные предложения от аффилированных с Россией лиц об оказании помощи кампании Трампа». В докладе отмечается, что несмотря на отсутствие доказательств вины американского президента, ответственность с него не снимается, пишут «Ведомости». Команда спецпрокурора пришла к выводу, что российские власти все же пытались влиять на выборы: для этого использовались кибератаки и Агентство интернет-исследований.

Барр подчеркнул, что право определить, является ли поведение Трампа и других фигурантов доклада, преступлением, остается за ним. По его словам, решение о публикации полной версии доклада Мюллера он примет после того, как поймет, обнародование каких фрагментов не противоречит закону.

Команда Мюллера работала над расследованием 22 месяца. В результате были выдвинуты обвинения в отношении 34 человек, в том числе против бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, бывшего начальника предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, экс-советника предвыборного штаба Роджера Стоуна, бывшего личного юриста американского президента Майкла Коэна и других.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что сговора с российскими властями у его команды не было. Российская сторона также отрицала связи с Трампом и попытки влиять на ход выборов в США.

