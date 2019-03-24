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AP: генпрокурор США готов опубликовать первые детали доклада Мюллера

24.03.2019

Генеральный прокурор США Уильям Барр обсуждает со своими советниками детали доклада Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года в США, выясняя, насколько полно документ можно раскрывать Конгрессу и общественности.

По данным осведомленных собеседников агентства Associated Press, Барр близок к тому, чтобы опубликовать первые детали доклада уже в воскресенье 24 марта, передает «Интерфакс».

Доклад Мюллера носит конфиденциальный характер, поэтому именно Барр будет решать, в каком объеме его представлять Конгрессу и общественности. Демократы в Конгрессе считают, что доступ должен быть обеспечен ко всем выводам Мюллера, а также к подтверждающим свидетельствам относительно того, координировалась ли предвыборная кампания Дональда Трампа с Россией и намеревался ли президент позже чинить препятствия расследованию.

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