AP: генпрокурор США готов опубликовать первые детали доклада Мюллера

Генеральный прокурор США Уильям Барр обсуждает со своими советниками детали доклада Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года в США, выясняя, насколько полно документ можно раскрывать Конгрессу и общественности.

По данным осведомленных собеседников агентства Associated Press, Барр близок к тому, чтобы опубликовать первые детали доклада уже в воскресенье 24 марта, передает «Интерфакс».

Доклад Мюллера носит конфиденциальный характер, поэтому именно Барр будет решать, в каком объеме его представлять Конгрессу и общественности. Демократы в Конгрессе считают, что доступ должен быть обеспечен ко всем выводам Мюллера, а также к подтверждающим свидетельствам относительно того, координировалась ли предвыборная кампания Дональда Трампа с Россией и намеревался ли президент позже чинить препятствия расследованию.