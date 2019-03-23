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КПРФ собрала на митинг тысячи сторонников в центре Москвы

23.03.2019

В Москве на проспекте Сахарова прошел митинг, организованный КПРФ. По данным МВД, в нем приняли участие около 2,5 тыс. человек, а лидер партии Геннадий Зюганов сообщил о 10-12 тыс. участников.

В акции приняли участие активисты КПРФ, Ленинского комсомола, Всероссийского женского союза «Надежда России», общероссийской общественной организации «Дети войны», группы обманутых дольщиков, представители профсоюзов. Они выступили «в защиту социально-экономических прав народа» и выразили возмущение усилением политики либеральных антисоциальных «реформ», произволом олигархии и чиновничества, неспособностью буржуазной власти вывести Россию из тупика», говорится на сайте КПРФ.

В акции принял участие и бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин, которому на этой неделе ЦИК отказался передать мандат депутата Госдумы, освободившийся после смерти Жореса Алферова. 

«Центризбирком в нынешнем составе должен быть распущен! Либеральный реванш необходимо пресечь!», — написал Зюганов в Twitter.

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