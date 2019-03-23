КПРФ собрала на митинг тысячи сторонников в центре Москвы

В акции приняли участие активисты КПРФ, Ленинского комсомола, Всероссийского женского союза «Надежда России», общероссийской общественной организации «Дети войны», группы обманутых дольщиков, представители профсоюзов. Они выступили «в защиту социально-экономических прав народа» и выразили возмущение усилением политики либеральных антисоциальных «реформ», произволом олигархии и чиновничества, неспособностью буржуазной власти вывести Россию из тупика», говорится на сайте КПРФ.
В акции принял участие и бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин, которому на этой неделе ЦИК отказался передать мандат депутата Госдумы, освободившийся после смерти Жореса Алферова.
«Центризбирком в нынешнем составе должен быть распущен! Либеральный реванш необходимо пресечь!», — написал Зюганов в Twitter.