Порошенко раскритиковал визит в Россию кандидата в президенты Украины Бойко

Президент Украины Петр Порошенко счел визит кандидата в президенты Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — Право народа» Виктора Медведчука в Москву направленным против Украины.



«Экономику они обсуждают. Они обсуждают повесить снова Украину на российскую газовую иголку, они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов, после парламентских выборов, и они сейчас уже все утверждают, что все объединятся. Против кого они объединятся? Против Украины, против каждого из нас», — заявил он на совете регионального развития в Черновицкой области, передает РБК.

22 марта Бойко и Медведчук встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Они обсуждали вопрос о поставках газа, украинские политики также попросили содействия для восстановления отношений двух стран в торгово-экономической сфере.



Служба безопасности Украины намерена провести проверку визита, так как Бойко и Медведчук поехали «к одному из лидеров страны-агрессора».