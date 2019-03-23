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Медведев поручил изменить КоАП

23.03.2019

Премьер Дмитрий Медведев поручил подготовить концепцию нового кодекса об административных правонарушениях.

Как сообщается на сайте правительства, Минюст совместно с Минэкономразвития и с участием заинтересованных органов государственной власти и экспертных организаций «с целью актуализации и систематизации правового регулирования в области административной ответственности» должен подготовить и до 1 июня представить концепцию нового кодекса. Координировать работу поручено руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко.

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