Медведев поручил отменить статью УК о валютных нарушениях

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минюсту, Минфину и РЭЦ «обеспечить оперативное внесение» проекта ФЗ «О внесении изменений в УК РФ в части совершенствования уголовной ответственности за нарушения требований валютного законодательства РФ» в правительство.

Как пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе правительства, речь идет об отмене статьи 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации». По действующему законодательству за нерепатриацию, то есть невозвращение валютной выручки на родину в особо крупном размере можно получить до 5 лет лишения свободы.