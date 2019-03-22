В Томской области районный суд в полном составе ушел в отставку

Председатель Молчановского районного суда Томской области Вячеслав Лапаев, судьи Ирина Усынина и Татьяна Дубасова подали заявления о прекращении полномочий. Об этом сообщает «Тайга.инфо».

Источник ТВ2 рассказал, что причиной отставки судей мог быть оправдательный приговор двум полицейским, вынесенный в декабре 2018 года. Областной суд отменил решение районного и направил дело на новое рассмотрение в «ином составе суда».

20 декабря прошлого года судья Дубасова вынесла решение по делу сотрудников ДПС Ивана Вуцана и Алексея Колосова, которых обвиняли по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Приговор не опубликован, но на сайте Томского областного суда сказано, что вердикт был оправдательным.

Вуцана и Колосова обвинили в том, что они не сообщили о ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний, и не оказали ему необходимую помощь. Как выяснило следствие, сотрудники ДПС вынудили пострадавшего покинуть место ДТП вместо того, чтобы направить его на медосвидетельствование: у пострадавшего был поврежден позвоночник.

В апелляционном решении не указано, как именно пострадал потерпевший. Обвиняемые уверяли, что у молодого человека была «небольшая некровоточащая ссадина на лбу», и они не выгоняли его с места аварии, которое он покинул сам. Судья областного суда допустила, что в райсуде были допущены «существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые повлияли или могли повлиять на вынесение законного и обоснованного судебного решения».