ЕС не собирается признавать Голанские высоты частью Израиля

Европейский союз не намерен признавать Голанские высоты частью Израиля, несмотря на то что президент США Дональд Трамп заявил о необходимости мировой общественности признать суверенитет Израиля над этими территориями.

«Позиция ЕС не изменилась. Евросоюз в соответствии с международным правом не признает суверенитет Израиля над территориями, занятыми Израилем с июля 1967 года, включая Голанские высоты, и не считает их частью израильской территории», — приводит агентство Reuters слова представителя дипслужбы ЕС Майи Косьянчич



ООН осуждает израильскую оккупацию Голанских высот с 1967 года, когда израильские войска захватили у Сирии 400 кв. миль скалистого нагорья во время арабо-израильской войны, поэтому Евросоюз не рассматривает их как часть этой страны.

В четверг президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что США следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.