В Кировской области могут серьезно ужесточить закон о митингах

Депутат Заксобрания Кировской области от «Единой России» Валерий Басюк предложил ужесточить региональный закон о митингах. Если законопроект Басюка на очередной сессии областного парламента 29 марта депутаты одобрят в трех чтениях, а губернатор подпишет его, то он может вступить в силу уже с середины апреля, пишет «7X7».

Законопроект вносит изменения в региональный закон о митингах по трем пунктам. Во-первых, Басюк предложил запретить проводить публичные мероприятия на расстоянии 50 м от зданий органов власти. Сейчас таких ограничений нет. Во-вторых, он хочет обязать участников любых акций в местном гайд-парке, сквере им. Степана Халтурина, «информировать» мэрию об их проведении за 5-10 дней. Информирование — новое понятие, которое добавил в законопроект Басюк. И, наконец, парламентарий предлагает уменьшить в три раза максимальное число участников митингов в сквере им. Степана Халтурина.

Правозащитник Артур Абашев считает, что самое плохое в новом законопроекте — введение нового понятия «информирование» для акций, которые не требуют уведомления. «У нас не было запрета на проведение [акции, уведомление о которой не требуется], если организатор письменно не проинформировал чиновников. Соответственно, сейчас этот запрет вводят», — объяснил он.

По мнению руководителя правозащитного проекта «Апология протеста» Алексея Глухова, введение процедуры предварительного информирования за 5-10 дней значит, что кировчане не смогут стихийно собираться в гайд-парке для обсуждения срочных вопросов. Однако, он считает, что ограничения для одиночных пикетов работать не будут. По словам правозащитника, региональный закон не может противоречить федеральному закону №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Координатор Партии народной свободы («ПАРНАС») и движения «Открытая Россия» в Кировской области Вадим Ананьин проводит 2-3 публичные акции в Кирове в месяц. Он считает, что законопроект, который внес Валерий Басюк, не усложнит его политическую деятельность, но забюрократизирует ее.

«Регионы слишком вольготно и расширительно пользуются правом на дополнительную регуляцию мирных акций, — считает правозащитник Алексей Глухов. — Это приводит тому, что провести мирную акцию без нарушения закона в центре населенного пункта практически нереально. Поэтому я считаю, что все региональные законы о митингах в России должны быть отменены, так как они необоснованно ограничивают свободу собраний». Кстати, как выяснили эксперты проекта «ОВД-Инфо», в 12 регионах России местные нормативные акты не соответствуют федеральному закону «О митингах».