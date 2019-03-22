В СБУ заявили о предотвращении теракта, подготовленного российскими спецслужбами

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили террористический акт в харьковском метрополитене, который, как утверждают в ведомстве, подготовили спецслужбы России. В сообщении СБУ утверждается, что спецслужбы России завербовали жителя Харькова для взрыва на одной из станций метро. Ему передали взрывное устройство мощностью 600 граммов тротила, которое приводилось в действие с помощью телефона, и заплатили $15 тыс.

«По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне президентских выборов», — отмечают в СБУ.

В Харькове подозреваемый приобрел гвозди, шурупы, болты и гайки, которыми планировал начинить взрывное устройство. Оперативники заблаговременно изъяли из тайника подрывника настоящее взрывное устройство и заменили его на муляж. Мужчину задержали после установки им на станции метро «Индустриальная» взрывного устройства.