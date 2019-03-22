Forbes рассказал о 15-ти изменивших восприятие России в мире бизнесменах

Список бизнесменов, изменивших представление о России в мире, по версии Forbes возглавляет 57-летний миллиардер, основатель инвестиционного фонда DST Global и бывший совладелец Mail.ru Group Юрий Мильнер. Forbes называет его самым влиятельным визионером из России, который «пытается стимулировать естественную тягу человека к познанию мира».

За Мильнером идет основатель сети магазинов «Магнит» Сергей Галицкий с состоянием $3,4 млрд. В 2018 году Галицкий продал основную часть своего пакета банку ВТБ. Вырученные деньги он перевел в специальный фонд и, как рассказывал Forbes знакомый с предпринимателем финансист, собирается потратить их на социальные благотворительные проекты.

Замыкает тройку российских предпринимателей, изменивших представление о стране, создатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров, состояние которого оценивается $2,7 млрд. Дуров продал свой пакет «ВКонтакте» Ивану Таврину, тогда гендиректору «Мегафона», и занялся новым проектом — мессенджером Telegram, который пытаются блокировать на территории России. На сегодняшний день у мессенджера более 200 млн активных пользователей по всему миру.

В список также вошли создатель сервиса онлайн-знакомств Badoo Андрей Андреев (состояние $2,4 млрд), банкир Олег Тиньков ($2,2 млрд), совладелец технологической корпорации IPG Photonics Валентин Гапонцев ($2 млрд), сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож ($1,4 млрд), основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский ($1,3 млрд), вторая российская женщина-миллиардер и основатель крупнейшего в России онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук ($1 млрд).

Замыкают список создатель группы «Рольф» Сергей Петров ($1 млрд), президент IBS Group Анатолий Крачинский ($900 млн), председатель совета директоров MD Medical Group, которая владеет сетью клиник «Мать и дитя», Марк Курцер ($550 млн), сооснователь и гендиректор платежного сервиса Revoult Николай Сторонский ($550 млн), основной владелец авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус» Наталья Филева ($500 млн) и основатель и член совета директоров группы компаний ABBYY Давид Ян ($500 млн).