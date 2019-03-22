Архангельские ученые выступили против полигона для ввоза мусора в регион

Ученые Архангельска написали открытое письмо, в котором выступили против строительства в регионе мусорных полигонов для московских отходов.

«Современный бытовой мусор содержит соединения, которые не разлагаются или разлагаются сотни лет. Они выделяют вредные для человека вещества, критически ослабляя резистентность организма, и тем самым снижают продолжительность и качество жизни. Никакие капсулы не способны в условиях приполярной области на сотни лет гарантировать отсутствие протечек и последующее долговременное токсичное заражение окружающих вод и торфяников», — цитирует письмо 29.ru.

Авторы письма называют неубедительными с научной точки зрения публикации в СМИ в пользу создания «экотехнопарков» с брикетированным мусором, ведь «безопасность этих систем гарантирована только словесно».

Среди подписавшихся — заслуженный деятель науки РФ Андрей Репневский, доктор исторических наук Владислав Голдин, доктора медицинских наук Валерия Макарова, Сергей Дыньков, Елена Сибилева, Ольга Самодова, Татьяна Юшманова, Надежда Воробьева, Эдуард Недашковский, кандидат медицинских наук Леонид Зубов и доктор сельскохозяйственных наук Елена Наквасина.

«Все мы являемся сторонниками кардинального переустройства существующей в России и Архангельской области системы отбора, переработки и хранения бытовых и промышленных отходов, но избранный путь считаем ложным, недостойным со стороны столицы России и недопустимым для нашего региона — Архангельской области», — говорится в их письме.

Строительство мусорного полигона на границе Архангельской области и Республики Коми началось в конце июля 2018 года. Он займет 300 гектаров, на которые в течение 20 лет привезут 10,5 млн тонн мусора. С августа 2018 года в Архангельской области и Республике Коми усиливаются протестные настроения. Против открытия свалки организовываются многочисленные митинги и пикеты. Полигон в Шиесе строят без проектной документации, государственной экологической экспертизы и общественных слушаний.

В ночь с 14 на 15 марта рядом со строящимся полигоном произошел конфликт между рабочими и противниками свалки. Пострадали два человека. Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 112 УК РФ («Причинение вреда здоровью средней тяжести группой лиц»).