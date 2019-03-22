В Казахстане задержаны десятки участников антиправительственных акций

Полиция задержала десятки демонстрантов на антиправительственных митингах в двух крупных городах Казахстана. Как передает «Интерфакс-Казахстан», в столице страны полиция задержала порядка 60 человек, собравшихся, чтобы выразить свое несогласие с переименованием Астаны в Нурсултан.

Акция протеста прошла и в Алматы. Как пишет Reuters, протесты организованы оппонентом Нурсултана Назарбаева, беглым банкиром и оппозиционным политиком Мухтаром Аблязовым, который обвинил 78-летнего политика в организации династической преемственности в республике и планах передать власть дочери Дариге.

Дарига Назарбаева избрана спикером верхней палаты парламента в тот же день, когда Назарбаев ушел в отставку, а предыдущий спикер Касым-Жомарт Токаев стал временным президентом.

Десятки сторонников Аблязова, живущего во Франции, вышли на улицы, некоторые несли синие воздушные шары, которые протестующие традиционно используют как символ оппозиции. Но полиция под крики «Позор!» быстро задержала практически всех протестующих.