Украинец Павел Гриб осужден в России за содействие терроризму

Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил к шести годам колонии общего режима 19-летнего украинца Павла Гриба, обвиняемого в содействии терроризму. Как отмечает «Медиазона», такой срок и просил прокурор. «Гриб совершил тяжкое умышленное преступление, однако активно способствовал в раскрытии преступления», — отмечал государственный обвинитель.

Адвокат Марина Дубровина сообщила, что Гриб объявил голодовку. «Он не согласен с тем, что ему не оказывают помощь и не пускают к нему врачей с Украины. Он официально заявил, что объявил голодовку. Пока будет только пить, так как это необходимо», — сказала Дубровина, передает «Интерфакс».



Гриб пропал осенью 2017 года на территории Белоруссии, вскоре его нашли в краснодарском СИЗО. По версии следствия, весной того же года он переписывался со старшеклассницей из Сочи и подговаривал ее взорвать самодельную бомбу на школьном выпускном вечере. Сам молодой человек не признал вину.