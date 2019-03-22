Бизнес попросил Медведева ослабить валютный контроль

Бизнесмены попросили премьера Дмитрия Медведева отменить уголовную ответственность за валютные нарушения. Письмо направили главе правительства четыре бизнес-ассоциации: Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), «Деловая Россия» и «Опора России», — пишут «Ведомости».

Авторы письма сетуют на слишком суровый валютный контроль и чрезмерно жесткие наказания за невыполнение его правил. Например, за нерепатриацию, то есть невозвращение валютной выручки на родину в особо крупном размере срок лишения свободы достигает 5 лет. Авторы письма пишут, «нерепатриация выручки не может быть самостоятельным преступлением, а только отягчающим обстоятельством, например, при легализации преступных доходов», эту статью авторы письма предлагают отменить.

Чиновники признают, что валютный контроль нужно смягчать, его реформа обсуждается уже несколько лет. Сейчас экспортеры обязаны зачислять как рублевую, так и валютную выручку на свои счета в российских банках. За каждый день просрочки компания должна платить штраф в 1/150 ключевой ставки ЦБ, штраф за невозврат — 75-100% от суммы сделки. Смягчить контроль призвал и президент Владимир Путин. Однако пока этот призыв коснулся только бизнеса, попавшего под санкции: ему возвращать валютную выручку в Россию больше не нужно.