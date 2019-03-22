Павел Чиков: в Казахстане возможен конституционный кризис

По Конституции столицей Казахстана является город Астана (п. 3 ст. 2). Следовательно, переименование столицы влечет за собой внесение изменений в Конституцию.

Предложение это, как известно, внес временно исполняющий обязанности президента Казахстана, председатель Сената парламента Касым-Жомарт Токаев. К нему перешли полномочия президента, согласно п. 1 ст. 48 Конституции. «Президентом принято решение направить данное предложение на рассмотрение парламента без вынесения на референдум», — сообщил спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

А теперь внимание:«Лицо, принявшее на себя полномочия Президента Республики Казахстан, по основаниям и в порядке, предусмотренными пунктом 1 настоящей статьи, не вправе инициировать изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан» (п. 2 ст. 48).

В результате поспешная история с переименованием Астаны рискует создать конституционный кризис. С другой стороны, ради подарка Елбасы можно и не особо переживать насчет соблюдения мелких формальностей.