ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

ФСБ проводит обыски в Липецке, Санкт-Петербурге и Москве по уголовному делу о хищении средств гособоронзаказа.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со следственным департаментом МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по Москве в рамках уголовного дела, возбужденного следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), реализуются следственные действия в городах Липецке, Санкт-Петербурге и Москве. Изымаются документация, носители информации, иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела», — сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

Уголовное дело возбуждено «по фактам хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета, выделенных в рамках реализации государственного оборонного заказа, а также федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности».