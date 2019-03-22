Роскомнадзор потратит 25 млн рублей на систему контроля блокировок сайтов

«Главный радиочастотный центр», подчиняющийся Роскомнадзору, заказал разработку системы контроля за блокировкой запрещенных сайтов поисковыми системами, VPN, прокси-серверами и анонимайзерами. Соответствующий заказ опубликован на сайте госзакупок.

Сейчас проверку того, как выполняются требования закона о блокировке запрещенной информации, круглосуточно проводят сотрудники радиочастотного центра. Новая система позволит сократить время и трудозатраты сотрудников, говорится в пояснении к закупке. Также отмечается, что известных аналогов у системы нет. Начальная стоимость контракта — 25 млн руб.

Эксперты, пишет РБК , не верят в эффективность системы. Официальный представитель Rocket VPN, например, отметил, что у VPN-провайдеров нет постоянных серверов: «Как они будут это все отслеживать? Они будут мониторить все время каждый сервер? Это так не работает».

Требование блокировки ресурсов по законодательству распространяется только на VPN-сервисы и анонимайзеры, подключенные к федеральной системе с информацией о запрещенных сайтах. В случае если сервис не подключится к ней, его заблокируют в течение 30 дней после уведомления Роскомнадзора.