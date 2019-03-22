Местные законы о митингах противоречат федеральным

В 12 регионах России местные нормативные акты не соответствуют федеральному закону «О митингах», выяснили эксперты проекта «ОВД-Инфо». Речь идет о Калининградской, Калужской, Оренбургской, Сахалинской, Тверской областях, Камчатском и Приморском краях, НАО и ЯНАО, а также Адыгее, Бурятии и Карелии, рассказала «Коммерсанту» аналитик «ОВД-Инфо» Наталья Смирнова.

«П. 2.2 ст. 8 ФЗ разрешает регионам вводить дополнительные территориальные ограничения, но только для митингов, собраний, шествий и демонстраций. А в законах 12 регионов не перечисляются эти четыре вида акций, а используется фраза «публичные мероприятия», под которые подходят и одиночные пикеты», — пояснила она.

Смирнова предполагает, что законодатели сделали ошибку по невнимательности, но эта ошибка дорого обходится гражданам, выходящим на пикеты: их наказывают по ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий). Дело в том, что организаторам митингов, собраний, шествий и демонстраций надо подавать уведомления, и из-за регионального ограничения власти им просто откажут в согласовании. А одиночные пикеты согласовывать не надо. Пикетчики узнают о нарушении закона от полицейских после задержания, что чревато крупными штрафами.





Противоречие регионального законодательства требует исправления, считает старший юрист правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Коротеев: «Законодательство меняется местными парламентариями. Также несоответствие федеральному законодательству может признать суд — Конституционный, областной или Верховный суд субъекта. Подать иск может прокуратура и гражданин, чьи права были затронуты региональным законом».