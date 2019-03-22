Неизвестные бросили гранату около российского консульства в Афинах

Рано утром 22 марта злоумышленники на мотоцикле бросили взрывное устройство, предположительно ручную гранату, в полицейскую будку возле российского консульства в Афинах, сообщили в греческой полиции.

«Вероятно, это была ручная граната, никто не пострадал», — сказал Reuters один из сотрудников полиции. Никто пока не взял на себя ответственность за нападение на российское консульство.

Греция имеет долгую историю политического насилия, отмечает Reuters. Нападения на бизнес, полицию, политиков и посольства происходят в стране довольно часто. Обычно ответственность за такие инциденты берут на себя греческие «левые» группы.