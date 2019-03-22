Неизвестные бросили гранату около российского консульства в Афинах

Рано утром 22 марта злоумышленники на мотоцикле бросили взрывное устройство, предположительно ручную гранату, в полицейскую будку возле российского консульства в Афинах, сообщили в греческой полиции.
«Вероятно, это была ручная граната, никто не пострадал», — сказал Reuters один из сотрудников полиции. Никто пока не взял на себя ответственность за нападение на российское консульство.Греция имеет долгую историю политического насилия, отмечает Reuters. Нападения на бизнес, полицию, политиков и посольства происходят в стране довольно часто. Обычно ответственность за такие инциденты берут на себя греческие «левые» группы.