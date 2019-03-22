Прокуратура нашла в структурах «Роскосмоса» фиктивную компанию

Одна из дочерних структур «Роскосмоса», «РК-Актив», оказалась в центре крупного скандала. После внутреннего аудита компании прокуратура провела проверку, по результатам которой выяснилось, что компания, которая должна была управлять непрофильными активами организаций, входящих в «Роскосмос», оказалась пустышкой.

Как пишет «КоммерсантЪ», с момента основания в 2016 году «дочка» «Роскосмоса» не заключила ни одного договора, однако потратила на свою деятельность, в основном на зарплаты руководителей, более 73 млн руб., которые в виде займов ей выдала госкорпорация.

По словам источника издания, результаты прокурорской проверки направлены в отдел МВД по району Лефортово, который должен принять процессуальное решение — возбудить уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) или нет. Последнее представляется источнику маловероятным.