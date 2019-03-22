Лидеры стран Евросоюза согласились отложить Brexit до 22 мая

Саммит Евросоюза решил предоставить Великобритании дополнительное время и продлить срок Brexit до 22 мая. При этом выдвинуто условие — на следующей неделе британский парламент должен одобрить соглашение по выходу из ЕС. Перед саммитом премьер Тереза Мэй просила Брюссель перенести Brexit с 29 марта на 30 июня.

Если Палата общин не одобрит соглашение, то Brexit продлят только до 12 апреля. При этом и лидеры стран ЕС, и Тереза Мэй заявили, что не хотят «жесткого» Brexit — выхода Британии из Евросоюза без соглашения, сообщает BBC.

Мэй также отклонила призывы отменить статью 50 Лиссабонского договора, основополагающего документа Евросоюза. Петиция с призывом об этом на сайте парламента собрала более двух миллионов подписей. Тереза Мэй заявила, что в 2016 году британцам был предоставлен выбор, и они проголосовали за выход из ЕС, поэтому «это решение нужно уважать». «Я сделаю все возможное, чтобы мы смогли выйти из ЕС, имея на руках согласованную сделку об условиях Brexit», — пообещала Тереза Мэй на пресс-конференции в Брюсселе.

Более длительной отсрочке Brexit могут помешать и предстоящие выборы в Европарламент, которые пройдут 23 мая. В случае, если Brexit не удастся провести до этого срока, британцам придется принимать участие в выборах. «Неправильно участвовать в выборах через три года после того, как мы решили покинуть ЕС», — сказала Мэй.

Хотя премьер-министр Великобритании уверяет, что попытается провести соглашение о выходе из ЕС через Палату общин, лидеры Евросоюза сказали, что готовы к любым вариантам развития событий. Ясно одно — Великобритания не покинет ЕС 29 марта, как планировалось ранее.