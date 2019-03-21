Григорий Мельконьянц об отказе ЦИК Грудинину

О горячей картофелине во рту у ЦИК (с) Б.С. Эбзеев.

Решение ЦИК об отказе передать мандат депутата Госдумы Павлу Грудинину на основании информации о зарубежных активах беспрецедентно.

ЦИК России заявляет о вновь открывшихся обстоятельствах (зарубежные активы), о которых она не знала в 2016 г., когда Грудинин писал заявление о том, что их не имеет. На этом основании комиссия нарушает сложившуюся техническую процедуру передачи вакантных мандатов, которая прежде работала без сбоев.

Озвучивается позиция, что комиссия при передаче мандатов имеет контрольную функцию и в случае выявленных нарушений имеет право отказать в передаче мандата.

На мой взгляд процедура должна была быть иной.

1. Освобождается депутатский мандат.

2. КПРФ для замещение мандата подает в ЦИК документы на Грудинина.

3. ЦИК, имея информацию по вновь открывшимся обстоятельствам, что Грудинин на момент регистрации имел зарубежные активы и тем самым не имел права участвовать в выборах, подает заявление в суд об исключении Грудинина из списка зарегистрированных кандидатов.

4. Заявление КПРФ о передаче мандата не рассматривается ЦИК по существу до решения суда.

5. После получения вступившего в законную силу рушения суда ЦИК либо передает Грудинину мандат, либо отказывает КПРФ в заявлении на основании того, что Грудинин исключен из списка зарегистрированных кандидатов. И тогда ЦИК сам распределяет вакантный мандат по утвержденой законом методике.

Сейчас же это выглядит квазисудебной процедурой, когда ЦИК своим решением де-факто исключил кандидата из списка зарегистрированных кандидатов, притом что кандидат в нем остался. Интересно будет понаблюдать за обжалованием решения ЦИК России.