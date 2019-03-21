Пилот разбившегося в Эфиопии Boeing не тренировался на симуляторе

Капитан разбившегося 10 марта рейса Ethiopian Airlines не тренировался на симуляторе для Boeing 737 MAX 8 до катастрофы, в которой погибли 157 пассажиров. Об этом пишет Reuters, цитируя слова пилота, работающего в этой же авиакомпании.

29-летний Яред Гетачью должен был пройти переподготовку в конце марта, спустя два месяца после того, как Ethiopian Airlines получили симулятор. Катастрофа 10 марта произошла через несколько месяцев после крушения MAX 8 в Индонезии и вызвала много вопросов относительно безопасности новой автоматизированной системы.

В обоих случаях пилоты потеряли управление сразу после взлета. Большинство пилотов пассажирских авиакомпаний во всем мире проходят переобучение на тренажерах каждые шесть месяцев. Было неясно, обучались ли Яред и второй пилот Ахмеднур на новом или старом симуляторе для Boeing 737, который также был у их авиакомпании.

MAX, который ввели в эксплуатацию два года назад, имеет новую автоматизированную систему безопасности под названием MCAS (Система увеличения характеристик маневрирования). Она предназначена для предотвращения потери подъемной силы, которая неконтролируемым образом направляет самолет вниз.

«Boeing не отправил нам руководство по MCAS, — сказал агентству Reuters анонимный пилот авиакомпании Ethiopian Airlines. — На самом деле мы больше знаем о системе MCAS из средств массовой информации, чем от Boeing». В компании отказались комментировать слова пилота.