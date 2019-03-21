В Кремле отрицают влияние на решение ЦИК по Грудинину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решать вопрос с передачей депутатского мандата, принадлежащего ранее Жоресу Алферову, — прерогатива Центризбиркома. Поэтому комментировать отказ ЦИК передать мандат бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину он не может. Ранее источники РБК говорили, что против передачи мандата Грудинину выступили в Кремле. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также считает, что решение ЦИК спущено из администрации президента. «Все это, конечно, позорище, которое перечеркивает даже элементарные завоевания, которые были достигнуты страной. Все вернулось к худшим временам 90-х годов. Сидят два-три человека в администрации президента, пальцем тычут всем, в том числе и ЦИК. Он «берет под козырек» и начинает заниматься инсинуацией», — цитируют лидера КПРФ «Ведомости».
«В данном случае это не наша прерогатива — заниматься вопросами передачи мандатов, это целиком и полностью прерогатива ЦИК», — цитирует ТАСС Пескова. По его словам, все пояснения на этот счет может предоставлять только Центризбирком. Он напомнил, что ЦИК «аргументировал свой отказ (в передаче мандата) наличием счетов (у Грудинина)».
В четверг ЦИК отказал в передаче мандата депутата Госдумы Павлу Грудинину. Причиной стало то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты по списку КПРФ летом 2016 года Грудинин не закрыл ряд иностранных счетов и вкладов, хотя он подал в ЦИК уведомление, что не владеет счетами в банках за рубежом и иностранными финансовыми инструментами.
Ранее президиум ЦК КПРФ решил передать Грудинину мандат скончавшегося нобелевского лауреата Жореса Алферова.Грудинин является бенефициаром «Совхоза им. Ленина», крупнейшего производителя клубники в Московской области. Бизнесмен был кандидатом в президенты РФ от КПРФ в марте 2018 года, он занял второе место с 11,77%. В ходе предвыборной кампании ЦИК получил информацию, что у Грудинина в 2016-2017 годах «было открыто 13 счетов в Швейцарии, из которых шесть абсолютно точно оставались открытыми на декабрь 2017 года».