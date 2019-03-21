В Кремле отрицают влияние на решение ЦИК по Грудинину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решать вопрос с передачей депутатского мандата, принадлежащего ранее Жоресу Алферову, — прерогатива Центризбиркома. Поэтому комментировать отказ ЦИК передать мандат бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину он не может. Ранее источники РБК говорили, что против передачи мандата Грудинину выступили в Кремле. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также считает, что решение ЦИК спущено из администрации президента. «Все это, конечно, позорище, которое перечеркивает даже элементарные завоевания, которые были достигнуты страной. Все вернулось к худшим временам 90-х годов. Сидят два-три человека в администрации президента, пальцем тычут всем, в том числе и ЦИК. Он «берет под козырек» и начинает заниматься инсинуацией», — цитируют лидера КПРФ «Ведомости».

«В данном случае это не наша прерогатива — заниматься вопросами передачи мандатов, это целиком и полностью прерогатива ЦИК», — цитирует ТАСС Пескова. По его словам, все пояснения на этот счет может предоставлять только Центризбирком. Он напомнил, что ЦИК «аргументировал свой отказ (в передаче мандата) наличием счетов (у Грудинина)».

Отвечая на вопрос о том, почему наличие выявленных счетов не помешало Грудинину в прошлом году баллотироваться на пост президента России, Песков признался, что не знает, когда стало известно о наличии счетов.

В четверг ЦИК отказал в передаче мандата депутата Госдумы Павлу Грудинину. Причиной стало то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты по списку КПРФ летом 2016 года Грудинин не закрыл ряд иностранных счетов и вкладов, хотя он подал в ЦИК уведомление, что не владеет счетами в банках за рубежом и иностранными финансовыми инструментами.

Ранее президиум ЦК КПРФ решил передать Грудинину мандат скончавшегося нобелевского лауреата Жореса Алферова.

Грудинин является бенефициаром «Совхоза им. Ленина», крупнейшего производителя клубники в Московской области. Бизнесмен был кандидатом в президенты РФ от КПРФ в марте 2018 года, он занял второе место с 11,77%. В ходе предвыборной кампании ЦИК получил информацию, что у Грудинина в 2016-2017 годах «было открыто 13 счетов в Швейцарии, из которых шесть абсолютно точно оставались открытыми на декабрь 2017 года».