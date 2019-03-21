В НАТО готовы к размещению большого числа российских ядерных ракет в Европе

В НАТО готовы к тому, что количество размещенных российских ядерных ракет в Европе будет увеличено, заявил генсекретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Мы готовимся жить в мире без ДРСМД и с большим количеством российских ядерных ракет в Европе», — отметил Столтенберг в интервью «Интерфаксу». Он заверил, что НАТО «продолжит осуществлять надежное и эффективное сдерживание и оборону», но подчеркнул, что размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования альянс не собирается.

Также генеральный секретарь НАТО сказал, что «организация привержена контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению запрещенного оружия». Кроме того, по его словам, все 29 стран-участников НАТО едины во мнении, что Россия нарушает ДРСМД. Он добавил, что система ПРО НАТО не направлена против Москвы.

В феврале США начали процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия объявила об ответном шаге. Вскоре после этого Вашингтон заявил, что в августе планируется испытать крылатую ракету наземного базирования с дальностью полета около 1000 км (620 миль) в связи с приостановкой действия договора.