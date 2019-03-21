Ущерб от коррупции в военной сфере вырос за прошлый год в четыре раза

В течение 2018 года ущерб от коррупционных преступлений в военной сфере вырос в четыре раза и превысил 7 млрд рублей. «За год по актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено более 2 800 должностных лиц, из них 28 уволены в связи с утратой доверия», — сказал главный военный прокурор России Валерий Петров, выступая на коллегии Главной военной прокуратуры, сообщает «Интерфакс».

По его словам, число коррупционных преступлений в военной сфере не снижается, хотя в войсках Росгвардии и воинских формированиях МЧС количество противоправных действий в прошлом году сократилось.

Петров подчеркнул, что один из главных приоритетов военных прокуроров — исполнение законодательства при реализации государственного оборонного заказа. Под их контролем находится свыше семи тысяч государственных контрактов на общую сумму 1,7 трлн руб.

По словам главного военного прокурора, многие проблемы в сфере гособоронзаказа все еще остаются нерешенными. Он выделил факты оплаты невыполненных работ, оказания некачественных услуг, длительного неисполнения важных контрактов и другие. «В этих условиях крайне важно обеспечить постоянный мониторинг исполнения заданий гособоронзаказа, своевременный и адекватный ответ на подобные вызовы», — подчеркнул Петров.