Леонид Волков: Челябинск и Мурманск — наши победы

В очередном губернаторопаде — четыре отставки пока.

Калмыкия и Горный Алтай — общее население этих двух регионов меньше полумиллиона человек. И два больших региона — Мурманская и Челябинская области.

Причина отставки губернатора всегда одна — текущий неизбираем. Даже в условиях российских «выборов», популярность этих губернаторов была настолько низка, что Кремль вынужден страховаться от владимирского или хакасского сценариев, когда нынешний губернатор проиграл бы даже техническому кандидату, отжатому через муниципальный фильтр.

Почему человек становится неизбираемым в карликовом регионе — на то могут быть разные причины. Там все всех знают. Какая-то локальная история, конфликт кланов и/или силовиков, что угодно.

Но в регионе типа Челябинской области, размером с среднюю европейскую страну, причина может быть только одна — политическая. Реальное падение рейтинга в силу политической и управленческой непригодности.

(Владимир Владимирович Путин, который пачками снимает им же назначенных губернаторов, тоже, конечно, политически и управленчески ни на что не годится, но это другой вопрос).

Поэтому поздравляю наши штабы в Челябинске и Мурманске с победами, я нисколько не кривлю душой.

Дубровский и Ковтун потеряли свои посты, потому что их рейтинг стал неразличим даже в лупу Бастрыкина, и Кремль не готов рисковать, отправляя их на «выборы». И штаб в Челябинске во главе с Борисом Золотаревским, и штаб в Мурманске во главе с Виолеттой Грудиной весь год методично вели кампании, направленные именно против своих губернаторов (в Челябинске — по теме экологии и мусорного коллапса, прежде всего; в Мурманске — по теме коррупции).

Эти кампании, безусловно, сильно повлияли на рейтинг губернаторов. Так, видео челябинского штаба о Дубровском суммарно посмотрело более 1,4 млн человек, половина населения области! Чуть худшая, но схожая статистика и у Мурманска.

Мы делали все, что могли, чтобы сделать этих одиозных губернаторов неизбираемыми — и они не пойдут на выборы.

Станут ли новые лучше? Нет, вряд ли. Присланные Кремлем в обход демократических процедур «молодые технократы» оказываются ничуть не лучше старых воров. Но сам факт сменяемости, ротации местных элит; сам факт успешных общественно-политических кампаний, реального влияния граждан на власть дорогого стоит.

P.S. О, уже пятая, Берг (Оренбург). Ну вот тут — не наша заслуга, что да, то да.