Замглавы подмосковного Чехова задержала ФСБ

Оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша. Информацию РБК подтвердил источник в Следственном комитете, который сказал, что «Дмитрия Фриша задержали в здании администрации после обысков и короткой беседы в его кабинете».

Утром 21 марта сотрудники ФСБ провели обыски в администрации Чехова по делу о хищении земель специального назначения. Следствие предполагает, что злоумышленники действовали в составе ОПГ. Глава администрации Марина Кононова подтвердила, что проходят обыски. «Обыски проходят, но комментировать их я не могу. Со мной никто не общался, и я не видела каких-либо материалов», — сообщила Кононова.

Дмитрий Фриш — первый заместитель Марины Кононовой. По словам собеседника РБК, Фриш обеспечивал взаимодействие администрации с силовыми органами и отвечал за внутреннюю политику. В прошлом он был сотрудником уголовного розыска одного из регионов РФ.