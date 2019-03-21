Не Нурсултан

Для многих в Кремле события, происходящие в соседнем Казахстане, являются возможным вариантом для президента России Владимира Путина. Однако, в отличие от своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева, Путин вряд ли сможет передать власть, не инициировав дестабилизирующую борьбу между конкурирующими кланами в Кремле. Политические и личные риски для Путина высоки, пишет Bloomberg.
По словам Андрея Колядина, бывшего сотрудника администрации президента, который сейчас работает политическим консультантом в Кремле, переходный процесс, похожий на происходящий в Казахстане, активно обсуждался в Москве. «Сценарий Назарбаева может удовлетворить политическую элиту, которая хочет иметь арбитра, влияющего на политический процесс после вступления в должность преемника», — сказал он.
Некоторые представители правящей элиты настаивают на том, чтобы российский лидер оставался президентом как можно дольше, сказали Bloomberg трое близких к Кремлю людей. Рассматриваемые варианты включают в себя объединение России с соседней Белоруссией для создания нового государства. В этом случае Путин сможет обойти конституционные ограничения.
Также политологи рассматривают вариант, при котором Путин передает ключевые президентские полномочия Совету безопасности или Государственному совету, которые он возглавляет, а затем использует их для оказания влияния после ухода из Кремля. По словам старшего научного сотрудника Московского Центра Карнеги Александра Баунова, Кремль будет следить за тем, как перераспределяется власть в Казахстане, где ушедший с поста президента Назарбаев остался руководить Советом безопасности и правящей партией.
Политолог Аркадий Дубнов считает, что невозможно повторить стратегию Назарбаева, потому что российская политическая система более сложная, чем казахская. «Путин может только позавидовать» действиям Назарбаева, сказал Дубнов.
Путин столкнется с растущим давлением. Бывший офицер КГБ может оказаться зажатым между желанием сохранить политическую легитимность, уступив место преемнику, и задачей сохранения контроля над системой власти, которую он выстроил на протяжении почти двух десятилетий, заключает Bloomberg.