Не Нурсултан

Для многих в Кремле события, происходящие в соседнем Казахстане, являются возможным вариантом для президента России Владимира Путина. Однако, в отличие от своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева, Путин вряд ли сможет передать власть, не инициировав дестабилизирующую борьбу между конкурирующими кланами в Кремле. Политические и личные риски для Путина высоки, пишет Bloomberg.

По словам Андрея Колядина, бывшего сотрудника администрации президента, который сейчас работает политическим консультантом в Кремле, переходный процесс, похожий на происходящий в Казахстане, активно обсуждался в Москве. «Сценарий Назарбаева может удовлетворить политическую элиту, которая хочет иметь арбитра, влияющего на политический процесс после вступления в должность преемника», — сказал он.

С момента своего первого избрания президентом в 2000 году Путин практически уничтожил политическую оппозицию, став настолько влиятельным, что многим россиянам трудно назвать потенциальных преемников, даже несмотря на то, что за последнее время его популярность снизилась. Срок полномочий российского президента истекает в 2024 году, Путин до сих пор никого не назначил своим преемником.

Некоторые представители правящей элиты настаивают на том, чтобы российский лидер оставался президентом как можно дольше, сказали Bloomberg трое близких к Кремлю людей. Рассматриваемые варианты включают в себя объединение России с соседней Белоруссией для создания нового государства. В этом случае Путин сможет обойти конституционные ограничения.

Также политологи рассматривают вариант, при котором Путин передает ключевые президентские полномочия Совету безопасности или Государственному совету, которые он возглавляет, а затем использует их для оказания влияния после ухода из Кремля. По словам старшего научного сотрудника Московского Центра Карнеги Александра Баунова, Кремль будет следить за тем, как перераспределяется власть в Казахстане, где ушедший с поста президента Назарбаев остался руководить Советом безопасности и правящей партией.

Политолог Аркадий Дубнов считает, что невозможно повторить стратегию Назарбаева, потому что российская политическая система более сложная, чем казахская. «Путин может только позавидовать» действиям Назарбаева, сказал Дубнов.

Путин столкнется с растущим давлением. Бывший офицер КГБ может оказаться зажатым между желанием сохранить политическую легитимность, уступив место преемнику, и задачей сохранения контроля над системой власти, которую он выстроил на протяжении почти двух десятилетий, заключает Bloomberg.