ФСБ рассекретила дело Александра Колчака

ФСБ России сняла гриф «совершенно секретно» с архивного уголовного дела в отношении адмирала Александра Колчака, но ознакомиться с ним нельзя. Рассекречивания добился житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков, который направил в спецслужбу запрос, указав, что часть информации из дела уже излагалась ранее в Смоленском суде Санкт-Петербурга по делу о демонтаже мемориальной доски адмирала и опубликована на сайте суда, пишет «КоммерсантЪ».

В итоге Центральный архив ФСБ уведомил Острякова «что указанное дело рассекречено в установленном порядке». Вместе с тем в архиве подчеркнули, что доступ к делам лиц, подвергшихся политическим репрессиям, но не реабилитированных, ограничен. Точнее, как показывает российская практика, полностью закрыт, пишет «Ъ».

«В законах вообще нет запрета на ознакомление с делами в зависимости от того, были ли люди реабилитированы или нет», — говорит зампред совета научно-просветительского центра «Мемориал» Никита Петров. Суды же принимают решения об отказе на основании п. 5 приказа Минкульта, МВД и ФСБ от 25 июля 2006 года №375/584/352. И хотя п. 5 гласит, что документ не регулирует вопросы доступа к материалам дел в отношении нереабилитированных лиц, тут же добавляется, что гражданам на обращения по доступу к материалам дел по лицам, которым отказали в реабилитации, «выдаются справки о результатах пересмотра». В итоге «Мемориалу» еще ни разу не удалось добиться получения дел на нереабилитированных.

У юристов правозащитной группы «Команда 29», которые представляют интересы Острякова, есть варианты дальнейших действий. «Первый вариант — послать в ФСБ запрос на ознакомление с материалами дела, получить отказ и обжаловать его. Второй — оспорить отказ в реабилитации адмирала Колчака. Мы можем подать ходатайство о пересмотре решения Забайкальского окружного военного суда за 1999 год, так как адмирал был убит по политическим причинам»,— сообщил «Ъ» юрист «Команды 29» Максим Оленичев.