Трамп призвал опубликовать доклад Мюллера о российском «следе» в предвыборной кампании

Президент США Дональд Трамп призвал обнародовать доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в выборы американского президента в 2016-ом году. Трамп сказал, что десятки миллионов как его сторонников, так и противников хотят ознакомиться с отчетом, пишет Politico.

Президент США неоднократно называл расследование Мюллера «охотой на ведьм» и утверждал, что между его президентской кампанией и Россией не было сговора. Трамп заявлял, что обвинение его предвыборного штаба в сговоре с Россией было не чем иным, как попыткой оправдать проигрыш демократов на выборах.

Несмотря на обвинения Трампа, Мюллер добился многочисленных расследований, которые привели к осуждению экс-главы предвыборного штаба американского президента Пола Манафорта. Кроме того, обвинения предъявили бывшему советнику Трампа по внешней политике Джорджу Пападопулосу, помощнику Рику Гейтсу, советнику по национальной безопасности Майклу Флинну, адвокату Майклу Коэну и юристу Роджеру Стоуну.