Губернатор Оренбургской области попросил об отставке

Глава Оренбургской области Юрий Берг попросил об отставке. В обращении к жителям региона он отметил, что остается жить и работать в области.

«Задачи перед Оренбургской областью стоят амбициозные. В этом году мы приступили к реализации 11 национальных проектов, которые охватывают все сферы жизни людей. До единого дня голосования остается еще достаточно времени, чтобы новому руководителю доказать оренбуржцам свою эффективность», — сказал он.

Берг занимал пост с 2010 года.

Ранее сегодня об отставке сообщила глава Мурманской области Марина Ковтун.

19 марта в отставку ушел глава Челябинской области Борис Дубровский, и. о. губернатора стал первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер. 20 марта взамен ушедшего с поста главы Республики Алтай Александра Бердникова Путин назначил Олега Хорохордина. Также 20 марта вместо Алексея Орлова руководить Калмыкией с приставкой «и. о.» назначен советник руководителя Росмолодежи, бывший сенатор и депутат Народного хурала республики Бату Хасиков.

