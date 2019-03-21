Губернатор Мурманской области Марина Ковтун объявила об отставке

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун, возглавляющая регион с 2012 года, объявила, что подала президенту заявление об уходе с поста.

«Попросила президента о досрочной отставке. Решение было непростым, но, уверена, так будет лучше», — цитирует Ковтун ТАСС. Она отметила, что не будет участвовать в выборах главы региона осенью, а намерена покинуть Мурманск и переехать в Москву.

Ковтун не прокомментировала, подписал ли президент указ об отставке, не сообщила она и том, кто будет ее преемником, пишет агентство NN

«КоммерсантЪ» предполагает, что врио губернатора может быть назначен бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга по транспорту и строительству Игорь Албин. Его назначение неоднократно прогнозировалось источниками издания с декабря 2018 года, когда Албин ушел в отставку.

19 марта в отставку ушел глава Челябинской области Борис Дубровский, и. о. губернатора стал первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер. 20 марта взамен ушедшего с поста главы Республики Алтай Александра Бердникова Путин назначил Олега Хорохордина. Также 20 марта вместо Алексея Орлова руководить Калмыкией с приставкой «и. о.» назначен многократный чемпион мира по кикбоксингу, советник руководителя Росмолодежи, бывший сенатор и депутат Народного хурала республики Бату Хасиков.