Полиция по заявлению Рогозина возбудила уголовное дело о клевете

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подал заявление о клевете и защите чести и достоинства, после чего полиция возбудила уголовное дело. Непосредственным поводом для этого стали публикации информагентства «Руспресс» и интернет-ресурса «Компромат-Урал», которые «выражают негативную оценку деятельности» Рогозина на посту главы госкорпорации. В «Роскосмосе» ранее рассказывали об информационной атаке, пишет «КоммерсантЪ».

Перечисленные в заявлении Рогозина сайты на самом деле публиковали материалы с критикой в адрес гендиректора «Роскосмоса». Так, 14 декабря 2018 года «Компромат-Урал» со ссылкой на «Руспресс» опубликовал статью, где говорилось, что «украденные из госказны деньги глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин тратит на PR-кампанию по отбеливанию собственной репутации», а также утверждалось, что «за взятку акционер «Ленты.ру» миллиардер Александр Мамут и главный редактор Владимир Тодоров стерли критическую статью о ведомстве Рогозина».

Ранее ни один руководитель российской космической отрасли не прибегал к столь радикальным мерам из-за публикаций в СМИ, отмечает «Ъ». Ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ), по которой возбудили уголовное дело против журналистов, предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года либо в виде обязательных работ на срок до 240 часов.