Депутатский мандат Жореса Алферова может остаться вакантным

Мандат депутата Госдумы, освободившийся после смерти депутата от КПРФ академика Жореса Алферова, может остаться вакантным. В партии ранее решили передать его экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину, что и должен сделать сегодня Центризбирком. Но, как пишет «КоммерсантЪ», ЦИК может снять вопрос с повестки в связи с судебным разбирательством по поводу передачи мандата.

Решение президиума ЦК КПРФ оспаривает кандидат из подмосковного списка партии Борис Иванюженков. Жорес Алферов баллотировался в депутаты по федеральной части списка, и по закону руководство партии вправе передать его мандат любому из своих кандидатов в любой части списка. Павел Грудинин в 2016 году выдвигался кандидатом в депутаты Госдумы по подмосковной группе партсписка (шел девятым), и с решением о передаче ему мандата не согласен шедший шестым в этом же списке Борис Иванюженков. Он оспорил решение президиума ЦК КПРФ в Мещанском райсуде Москвы. Предварительное заседание назначено на 14 часов 21 марта.