В администрации президента недовольны социологами

Администрации президента не хватает качественных данных от региональных социологических служб. Об этом заявил начальник департамента обеспечения взаимодействия с экспертными организациями управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Евгений Михайленко.

По его словам, исследования в регионах для администрации проводят ФОМ и ВЦИОМ, но для полноценного мониторинга этого мало, пишут «Ведомости». Местные социологические компании редко представляют интересный продукт. Среди причин — плохой инструментарий, отсутствие универсального подхода к формулировке вопросов, проведение опросов недобросовестными компаниями, которые «за небольшие деньги соглашаются на объемные исследования, а потом фальсифицируют результаты». В итоге «строить мониторинг на таких данных невозможно», отметил Михайленко.

Независимых региональных социологических компаний мало, поскольку на исследования нужны деньги, и такие компании могут существовать либо при поддержке региональных финансово-промышленных групп, которые в последние годы в политике особо не участвуют, либо за счет региональных администраций, говорит политолог Андрей Колядин: «Региональные администрации хотят получать понятную социологию с предсказуемым результатом — мало кто хочет знать правду. Такая информация ангажирована, так как дает ответы, которые хотят услышать». Поэтому в регионах надо опираться на те соцлаборатории, которые зарекомендовали себя как объективные и у которых есть деньги от сторонних заказчиков, считает эксперт. Качественные исследования можно проводить и из Москвы, а вот фокус-группы и экспертные опросы лучше делать силами региональных служб, уверен он.