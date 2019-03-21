После атаки на мечети власти Новой Зеландии запретили полуавтоматическое оружие

После теракта в Крайстчерче власти Новой Зеландии решили пересмотреть закон об оружии. Через шесть дней после атаки на мечети премьер-министр Джасинда Ардерн ввела запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок на территории страны. Под запрет также попали приспособления, с помощью которых можно переделать оружие в запрещенное, а также магазины большой емкости, сообщает телеканал «Звезда».

Сейчас разрабатывается схема выкупа подобного типа оружия у владельцев. Исключение сделают только для использования его в фермерских общинах для борьбы с вредителями, на спортивных соревнованиях, а также для сотрудников полиции и военных. Окончательные поправки в законодательство будут приняты на ближайших заседаниях парламента. «Мы вводим переходные меры для владельцев, чтобы они сдавали свое оружие полиции, где оно будет храниться до того, как будут объявлены условия его выкупа», — сказал министр полиции Новой Зеландии Стюарт Нэш.

Стрельба в двух мечетях в Крайстчерче произошла 15 марта. В результате погибли 50 человек. Один из нападавших вел трансляцию атаки в соцсетях. Нападение на мечети премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала терактом. Сейчас 28-летний житель Австралии Брентон Таррант находится под стражей.