Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует посетить Россию

Северокорейский лидер Ким Чен Ын планирует посетить Россию, чтобы заручиться ее поддержкой после неудачного саммита КНДР — США в Ханое. О подготовке визита Ким Чен Ына говорит активизация дипломатических контактов между Пхеньяном и Москвой, сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейскую газету The Dong-a Ilbo, где приводятся слова бывшего руководителя центра корейских программ ЦРУ Эндрю Кима.

«Ким Чен Ын стремится поехать в Россию, чтобы продемонстрировать тесные связи с Москвой на фоне сорвавшегося саммита», — приводит издание слова экс-разведчика, которые он произнес на закрытой лекции в южнокорейской столице.

О готовящемся визите может свидетельствовать интенсификация контактов России и КНДР. В марте этого года высокопоставленные северокорейские дипломаты уже трижды совершили поездки в Москву. Сообщения о возможном визите северокорейского лидера в Россию стали появляться после второго саммита между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, прошедшим 27-28 февраля во вьетнамском Ханое и завершившимся без каких-либо договоренностей.