Главу «тамбовской» ОПГ приговорили к 24 годам колонии строгого режима

Куйбышевский районный суд Петербурга 20 марта вынес приговор Владимиру Барсукову (Кумарину) и Вячеславу Дрокову по делу об организации преступного сообщества. Барсукову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»), он получил 24 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 млн руб., сообщает «Интерфакс». Дрокова приговорили к совокупному наказанию в 21 год лишения свободы. Кроме Барсукова и Дрокова по делу проходили еще семь фигурантов. Их преследование прекращено в связи с истечением сроков давности.

По версии следствия, фигуранты в составе организованной группы участвовали в рейдерских захватах объектов недвижимости, расположенных в Санкт-Петербурге и принадлежащих ООО «Универсам «Пулковский», СП ЗАО «Петербургский нефтяной терминал», ЗАО «Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской» и другим компаниям.

У Барсукова это не первый приговор. 18 августа 2016 суд приговорил его к 23 годам колонии строгого режима, учитывая назначенные ему ранее сроки, за покушение на убийство владельца ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» Васильева, троих его охранников и убийство четвертого. До этого он отбывал 15-летний срок, назначенный ему двумя приговорами Куйбышевского суда Санкт-Петербурга в 2009 и 2012 годах, за рейдерство и вымогательство. Барсуков был известен в Санкт-Петербурге как бизнесмен, в конце 1990-х — начале 2000-х он занимал пост вице-президента Петербургской топливной компании.