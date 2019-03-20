В ЕС прокомментировали желание Мэй отложить Brexit

20 марта премьер-министр Тереза Мэй попросила о трехмесячной отсрочке Brexit после того, как она не смогла получить ратифицированную парламентом сделку по выходу Великобритании из ЕС. Об этом сообщает агентство Reuters.

Мэй направила председателю Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой отложить выход Великобритании из ЕС до 30 июня. «Я не готова откладывать Brexit дольше, чем до 30 июня, — сказала Мэй на заседании парламента. — Поэтому сегодня утром я написала председателю Европейского совета Туску, что Великобритания хочет продлить срок действия статьи 50 до 30 июня».

В ЕС заявили, что отсрочка Brexit должна быть либо до 23 мая, либо «значительно дольше» и требует от Британии участия в европейских выборах в мае. Премьер-министр на это заявила, что участие в европейских выборах не в интересах Великобритании. Ожидается, что лидеры ЕС обсудят просьбу Мэй о переносе Brexit на саммите в Брюсселе в четверг и пятницу.