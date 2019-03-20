Денис Билунов: розовых иллюзий относительно Назарбаева у меня нет

Продолжаю читать, что пишут про транзит власти в Казахстане. Никаких розовых иллюзий относительно Назарбаева у меня, конечно, нет. Однако для России важен не столько полный подковерных интриг расклад внутри Казахстана (стилистически типично азиатский), сколько сам факт добровольной отставки "отца нации". Формат транзита и его последствия мы неизбежно будем примерять на свои обстоятельства. Довольно определенно можно сказать, что замена Путина на кого угодно по сколь угодно кремлевскому сценарию повлечет за собой как минимум существенную смену декораций. Утверждать, что это не имеет никакого значения, - на мой взгляд, ошибка, вольно или невольно оправдывающая бездействие.