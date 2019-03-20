Google оштрафовали на €1,49 млрд за нарушение антимонопольных правил

Европейская комиссия оштрафовала Google на €1,49 млрд за нарушение антимонопольных правил ЕС. Компания злоупотребила своим доминирующим положением на рынке, наложив ряд ограничительных положений в контрактах со сторонними веб-сайтами, которые не позволяли конкурентам Google размещать свои объявления на этих сайтах, говорится в пресс-релизе Европейской комиссии.
Комиссар Маргрет Вестагер, отвечающая за политику в области конкуренции, заявила: «Сегодня Комиссия оштрафовала Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке брокерской рекламы в интернете. Компания Google укрепила свое господствующее положение в рекламном интернет-рынке и защитила себя от конкурентов, введя антиконкурентные ограничения. Это является незаконным с точки зрения антимонопольных правил ЕС, продолжалось более 10 лет и лишало другие компании возможности конкурировать».Сайты часто имеют встроенную функцию поиска. Когда пользователь выполняет поиск с использованием этой функции, сайт предоставляет как результаты поиска, так и рекламные объявления, которые отображаются рядом. Через AdSense для поиска Google предоставляет эти объявления владельцам веб-сайтов. Google как рекламный брокер является посредником между рекламодателями и владельцами сайтов, которые хотят получать прибыль от поисковых запросов. Google, безусловно, самый сильный игрок на рекламном интернет-рынке в Европейском экономическом пространстве, с долей рынка с 2006 по 2016 год более 70%, отметили в Комиссии.
«Ведомости» отмечают, что с 2017 года поисковик уже получил два штрафа от европейского регулятора: на $2,7 млрд за злоупотребление на рынке поисковиков и $5 млрд за ограничения на предустановку приложений на смартфонах с операционной системой Android.