Google оштрафовали на €1,49 млрд за нарушение антимонопольных правил

Европейская комиссия оштрафовала Google на €1,49 млрд за нарушение антимонопольных правил ЕС. Компания злоупотребила своим доминирующим положением на рынке, наложив ряд ограничительных положений в контрактах со сторонними веб-сайтами, которые не позволяли конкурентам Google размещать свои объявления на этих сайтах, говорится в пресс-релизе Европейской комиссии.

Комиссар Маргрет Вестагер, отвечающая за политику в области конкуренции, заявила: «Сегодня Комиссия оштрафовала Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке брокерской рекламы в интернете. Компания Google укрепила свое господствующее положение в рекламном интернет-рынке и защитила себя от конкурентов, введя антиконкурентные ограничения. Это является незаконным с точки зрения антимонопольных правил ЕС, продолжалось более 10 лет и лишало другие компании возможности конкурировать».