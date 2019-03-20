ФСИН закупал продукты питания в два раза дороже их средней стоимости

В Федеральной службе исполнения наказаний прошел аудит, который показал, что продукты питания для нужд системы закупаются по завышенным ценам, сообщили в Счетной палате.

В 2015-2017 годах более 79% поставок продовольствия обеспечивали собственные подведомственные учреждения и унитарные предприятия ФСИН. При этом цены на значительную часть продуктов питания по контрактам превышали региональную стоимость продуктов в два раза и более. В результате только в трех проверенных территориальных органах ФСИН установлены избыточные расходы на сумму более 237 млн руб.